A portugál válogatott középpályás Bruno Fernandes meghosszabbította szerződését az angol labdarúgó-bajnokságban hatodik helyen álló Manchester Uniteddel.

A klub pénteki közleménye szerint a 27 éves játékos eddigi megállapodását 2026. június 1-ig toldották meg, további egy évre szóló opcionális hosszabbítással kiegészítve.



A 42-szeres portugál válogatott futballista 2020 januárjában igazolt át a lisszaboni Sportingból a Unitedbe, amelynek színeiben azóta 117 tétmérkőzésen 49 gólt szerzett és 39 gólpasszt adott.

So happy to keep living this dream for more years @ManUtd pic.twitter.com/I62k64nBQD