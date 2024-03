A Manchester City középpályása, Rodri egy 16 éve fennálló rekordot döntött meg, miután csapata 3-1-re győzött a városi rivális Manchester United ellen.

Marcus Rashford az első félidőben egy mintegy 25 méterről leadott csodatalálattal juttatta előnyhöz a Unitedet.

Phil Foden azonban a félidőt követően duplázott, Erling Haaland pedig a harmadikat is hozzátette, így a City egy fontos rangadót nyert meg, és egy pontra megközelítette a Premier League tabelláját vezető Liverpoolt.

Eközben a United a hatodik helyen kullog, mintegy 11 pontra az utolsó Bajnokok Ligája helyet elfoglaló Aston Villától.

Az eredmény most azt jelenti, hogy a City középpályása, Rodri nem veszített klubmérkőzést 2023 februárjában a Tottenham ellen 1-0-ra elszenvedett veresége óta.

Azóta 59 alkalommal képviselte a Cityt úgy, hogy nem szenvedett vereséget - ez a leghosszabb „legyőzhetetlen" sorozat a Premier League játékosai közül.

Rodri ezzel megelőzte a Chelsea korábbi védőjét, Ricardo Carvalhót, aki 2006 novembere és 2008 februárja között 58 tétmérkőzésen maradt vereség nélkül.

Rodri has set a new record for the longest ‘invincible’ streak of any Premier League player in history pic.twitter.com/Zwb8izRQDp