Trent Alexander-Arnold megelőzte a Manchester United egyik legendáját a Premier League legtöbb gólpasszaival rendelkező listáján.

Szerdán a Liverpool 2-0-ra legyőzte a sereghajtó Sheffield Unitedet, így Jürgen Klopp együttese két pontra csökkentette a lemaradását a listavezető Arsenalhoz képest.

Annak ellenére, hogy a Liverpool Virgil Van Dijk révén megszerezte a vezetést, a mérkőzés hosszú időn keresztül nem dőlt biztosan, de végül Szoboszlai Dominik hosszabbításban szerzett találata még fényesebbé tette a Liverpool közepes teljesítményét.

Van Dijk a 37-dik percben Alexander-Arnold védjegyének számító szögletéből szerezte meg idei első gólját.

Ezzel Alexander-Arnold az 56-dik gólpasszát szerezte meg a Premier League-ben.

A 25 éves játékos ezzel megelőzte az örökranglistán Paul Scholest, ráadásul 288 mérkőzéssel kevesebb kellett neki hozzá, mint a United legendájának.

Jelenleg holtversenyben van a liverpooli csapattársával, Andy Robertsonnal, így, ha bármelyikük újabb gólpasszt szerezne, akkor beállítanák a Premier League rekordját, mint a legtöbb asszisztal rendelkező védő.

Alexander-Arnoldnak azonban még van hova dolgoznia, hogy akárcsak utolérje Steven Gerrardot, aki 92 Premier League gólpasszt jegyzett karrierje során, ami egyesek szerint eldönti a régóta fennálló vitát arról, hogy ki a jobb Scholes és a Liverpool legendája között.

Crazy while playing as a RB, only 25 years old



One more assist an he will have the most assists for a defender In Premier League history



Andrew Robertson (57)



Trent Alexander-Arnold (56) #Liverpool #LFC #PremierLeague pic.twitter.com/Drx9w5QPGy