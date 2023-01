Anno Raheem Sterlinggel hasonlították össze Jerome Sinclairt, aki 16 évesen és 6 naposan debütált a Liverpoolban, ezzel pedig ő lett a klub történetében a legfiatalabb.

A játékos élete azóta nagy fordulatot vett, erről pedig a Marca írt a TheSun nyomán:

„Én vagyok a Liverpool történetének legfiatalabb játékosa, ma pedig egy sültcsirke-üzletem van Birminghamban, mióta az utolsó klubom kirúgott!” – áll a szalagcímben.

Sinclairt anno Brendan Rodgers dobta be a mélyvízbe, a 2012-es WBA elleni Ligakupa-meccsen. Ezt követően tovább lőtte a gólokat az utánpótlásban, de a nagycsapatos lehetőségek elkerülték.

Egyetlen gólját a Liverpool felnőtt csapatában 2015-ben, egy Exeter elleni találkozón szerezte, ekkor már Jürgen Klopp volt a menedzser.

A Premier League-ben a Wigannél töltött kölcsönjátéka során debütált, innen a Watfordhoz került, majd megjárt jónáhány további klubot is. Kipróbálta a légióséletet is, ugyanis volt a VVV Venlo és a CSKA Sofia játékosa is.

Karrierjének a sorozatos sérülések és rossz döntések vetettek véget. 2022-ben úgy döntött, feladja a labdarúgást és vesz egy gyorséttermet. Ezév júliusában a Morley’s sültcsirke-lánc birminghami üzletének tulajdonosa lett.

Morley’s coming to Birmingham this month We’re Loading! Welcome to the Morley’s Family Jerome Sinclair pic.twitter.com/AgX4u9uxVT — Morleys UK (@MorleysChicken) July 6, 2022

Fotó: Nick Taylor/Liverpool FC via Getty Images