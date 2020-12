Nagy Ádám, a Bristol City magyar válogatott labdarúgója szerint rossz év volt a 2020-as, hiszen sokak életét megnehezítette a koronavírus, így az övét is, ráadásul a szezon elején nem számítottak rá a klubjában, ám mindezek ellenére mégis szerencsésnek tartja magát.

A középpályás az M1 aktuális csatornának felidézte: a szezon elején még az is előfordult, hogy klubjában a meccskeretbe sem nevezték. Két és fél hónappal ezelőtt azonban megkapta a játéklehetőséget, amellyel élni tudott, és azóta stabil helye van a kezdőcsapatban.



"Minden negatívuma ellenére pillanatnyi állapotnak fogtam fel a helyzetet. Tisztában vagyok a képességeimmel, tudom, hogy helyem van a kezdőcsapatban, és ezt képes vagyok kiharcolni. Bennem volt, hogy hosszú a szezon, sűrű a menetrend, és ha nem változik a munkamorálom, dolgozok tovább csendben, akkor előbb vagy utóbb biztosan megkapom a lehetőséget" - mondta. Hozzátette: szerinte "semmi ciki" nincs abban, hogy az edzőnek más volt az elképzelése, és abban nem feltétlenül vele számolt.



(Kép: Sercan Kucuksahin/Anadolu Agency via Getty Images)



"Arra meg itt voltam én, hogy meggyőzzem ennek az ellenkezőjéről. A törökök ellen megnyert válogatott meccs óta végig pályán voltam a klubomban, amellyel háromnaponta játszottunk. Van futás, van meló, van intenzitás, így ennek az időszaknak a vége már fárasztó volt, a karácsony előtt kapott két-három napos szünet tényleg úgy hiányzott, mint egy falat kenyér" - közölte.



Nagy Ádám a bajnokságban november 3-án, a Championship 10. fordulójában lépett pályára először a szezonban, azt követően viszont együttese mind a 11 bajnoki összecsapásán kezdőként kapott lehetőséget. A Bristol City 20 fordulót követően 30 ponttal a kilencedik helyen áll, utolsó három mérkőzésén pont nélkül maradt.



"Mivel a playoffban akarunk végezni és szeretnék feljutni, a mostani hullámvölgy után nagyon fontos lenne, hogy elmozduljunk a holtpontról" - fogalmazott a játékos.



(Kép: Bradley Collyer/PA Images via Getty Images)



Nagy Ádám bristoli szerződése 2022 nyaráig érvényes. A középpályás kifejtette: neki nem áll szándékában klubot váltani, most télen pedig egyenesen elképzelhetetlennek tartja, hogy új csapathoz kerül.



"Mivel jövő nyáron a válogatott Európa-bajnokságon szerepel, a legbölcsebb dolog, amit most tehetek, ha addig Bristolban maradok, és csak a kontinensbajnokság után ülök le a menedzseremmel arról egyeztetni, hogy milyen lehetőségek adódtak számomra a folytatásra. De remélem, hogy azért is leszek nagyon nehéz helyzetben, mert időközben a Bristol Cityvel feljutunk a Premier League-be" - mondta.



A 44-szeres válogatott a 2020-as esztendő összegzésével kapcsolatban hangsúlyozta: fura év volt, de ezzel szerinte minden futballista így van. Kiemelte: számára mégis akadtak benne szép pillanatok, utalt az Eb-re való kijutásra, valamint a kiváló szereplésre a Nemzetek Ligájában, ahol feljutottak a legmagasabb osztályba.



"Összességében számomra ez egy olyan év volt, amely során előre tudtam lépni azon a képzeletbeli létrán, ahol számomra a következő lépcsőfokot ismét egy élvonalbeli topbajnokság jelenti" - nyilatkozta Nagy Ádám, aki 2016-tól három idényen át az olasz élvonalban szereplő Bologna légiósa volt.



(Kép: Alex Burstow/Getty Images)



Jövőre magának sikeres és sérülésmentes évet kívánt, valamint azt, hogy az Eb-n a tisztes helytállásnál többet érjen el a társrendezőként pályára lépő magyar együttes, míg klubjával szerezzék meg a playoff-helyek egyikét, és jussanak fel az angol élvonalba.



"Az Eb kapcsán nyilván a legtöbb szakember és szurkoló a tisztes helytállásra gondol, hiszen az egyik, de talán a legnehezebb csoportba kerültünk. De például az előző Eb-n is sikerült felülmúlni a várakozásokat, a portugálokkal kifejezetten remek mérkőzést játszottunk, míg a mostani selejtezősorozatban le tudtuk győzni a világbajnoki ezüstérmes horvátokat. Ezúttal a német, francia és portugál válogatottal szemben nagyon nehéz dolgunk lesz, de mégis remélem, hogy meg tudjuk őket tréfálni, és képesek leszünk pontot, vagy pontokat szerezni. Ami a klubomat illeti, mérhetetlen öröm töltene el, ha sikerülne a feljutás a Premier League-be, mert az egy csoda lenne. Ebben az esetben azt érezhetném, hogy jó helyen vagyok, sínen van a karrierem, kis túlzással" - mondta Nagy Ádám.

Kép: James Williamson - AMA/Getty Images