A Liverpool menedzsere, Jürgen Klopp elárulta, melyik két edző volt a legnagyobb hatással a futballfilozófiájára.



Kloppot generációja egyik legjobb vezetőedzőjeként tartják számon. A német szakember a Mainzot a Bundesligába repítette, majd a Borussia Dortmund-ot bajnoki címekig és BL-döntőig juttatta. 2015-től a Liverpool vezetőedzőjeként remekel, melynek színeiben angol bajnoki címet, Bajnokok Ligáját, Klubvilágbajnokságot, FA-kupát és Ligakupát is nyert.



Az eredményes edző most elárulta, kik voltak azok az edzők, akik a legnagyobb hatást gyakorolták a futballfilozófiájára.



„Johan Cruyffot a futballtörténelem egyik legbefolyásosabb embereként kell megemlíteni. Kiváló játékos és edző volt, és kifejlesztett egy futballstílust” – mondta Klopp a BT Sportnak.



„A másik edző, aki számomra inspirációt jelentett, az Arrigo Sacchi. Egyszer beszéltem vele telefonon. Én nem tudok olaszul, ő pedig nem tud németül, de volt, aki tolmácsolt nekünk.”



„Ő nagyon jó irányba változtatta meg a futballt. Neki köszönhetően ma sokkal jobban tudunk csapatot szervezni, mint az előző edzőink” – mondta másik példaképéről, majd arra is kitért, magát is ilyen különlegesnek tartja-e.



„Nem vagyok példakép, nem is lehetek az. Csak egy szerepet játszhatok, és az az enyém. Mindig 100 százalékosan önmagam vagyok, és ez bizonyos szempontból jó, más szempontból pedig nyilvánvalóan nem."



„A sikerem annak köszönhető, hogy eltökélten csinálom, amit teszek. A szerencse nagyon hasznos, enélkül mindannyian elvesznénk. Fontos, hogy megfelelő emberek legyenek a közeledben. Nem hiszek abban, hogy a futballban létezik egyéni siker” – mondta.



Borítókép: James Gill - Danehouse/Getty Images