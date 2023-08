Amikor úgy gondolták az emberek, hogy már nincs új a nap alatt, péntek délután futótűzként terjedt el a hír a brit sajtóban: Lucas Paqueta fogadási botrányba keveredett és vizsgálatot folytat ellene az FA valamint a FIFA. Az állítólagos fogadásokat Brazíliában kötötték, ám a labdarúgót sokkolták a hírek és egyértelműen kijelentette: semmi köze hozzájuk.

Az ügy azért is kellemetlen, mert a West Ham United középpályását augusztusra kanyarodva először hírbe hozták a Manchester City együttesével, majd az is napvilágot látott, hogy a regnáló triplázó ajánlatot is tett érte. A Sky Sports munkatársa, Dharmesh Sheth a Transfer Show-ban osztotta meg a legfrissebb információkat az ügyet illetően, melyből kiderül: nincs minden veszve.

„A megállapodást felfüggesztették, de nem lőttek neki – és bármikor folytatódhatnak a megbeszélések, ha elég gyorsan tisztázzák a gyanú alól a brazilt” – mesélte, majd így folytatta.

„Hallottuk David Moyes-tól, hogy visszautasítottak egy ajánlatot a Manchester Citytől. Ők 85 millió fontra lőtték be az árát, vagy még magasabbra, ha lehetséges. Van egy kivásárlási záradék a kontraktusában, ami jövő nyáron lép életben. Mindez azt jelenti, hogy a West Ham annyit kér érte, amennyit csak akar. Négy év van hátra a szerződéséből, plusz opcióval további egyre.”

A kalapácsosok féltett kincse egyelőre a játékra koncentrál, de egyértelműen örömmel csatlakozna az angol bajnokhoz.

„Nekünk azt mondták Paqueta továbbra is tisztelettel tekint a West ham felé és ugyanúgy folytatja az edzéseket, mint korábban, és készül a Chelsea elleni, vasárnapi találkozóra.”

A beszélgetésből az is kiderült, a Konferencia Liga legutóbbi győztese attól függetlenül is le akarja igazolni Mohamed Kudust az Ajaxtól, hogy mi történik az előbb említett történetben, ugyanis már a Manchester City színre lépése előtt hetekkel érdeklődtek a 23 éves ghánai középpályás iránt, akinek az értékét 40 millió körüli összegre becsülik.

