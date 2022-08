Marc Cucurellának mindössze 35 Premier League meccsre volt szüksége, hogy háromszorosra növelje 18 millió eurós értékét, amelyet a Brighton fizetett a Getafének 2021 augusztusában. A Chelsea most azt tervezi, hogy 50 millió eurót fizet a szerződtetéséért idén nyáron. Azonban nem ők voltak az egyetlenek, akik érdeklődtek Cucurella iránt.

Fabrizio Romano értesülései szerint, az első komoly érdeklődő Cucurella iránt Pep Guardiola Manchester Cityje volt. A katalán tréner azt szerette volna, ha az Arsenalhoz átigazolt Olekszandr Zincsenko helyére szerződtetik Cucurellát, de végül nem tudtak megegyezni a felek.

Full agreement now reached between Chelsea and Cucurella on personal terms. Potential contract has been proposal approved, Marc’s prepared to accept once clubs agree on fee. #CFC



Chelsea and Brighton in direct talks again today in order to complete the deal. pic.twitter.com/Ey2VF4RGRL