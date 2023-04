A mindig jól informált transzferguru elárulta, a Chelsea nyitott arra, hogy nyáron meghallgassa a Conor Gallagher-ért érkező ajánlatokat.



A hírek szerint a Liverpool és Newcastle is figyeli a játékos helyzetét, akinek nem sikerült nélkülözhetetlenné tennie magát a londoni kékeknél.

„Tudjuk, hogy szóba került a Liverpool és a Newcastle. Lehetséges, hogy a nyáron távozik, de még semmi sem világos. Nincsenek előrehaladt tárgyalások.”



„A Chelsea fontolóra veszi az ajánlatokat, mivel pár játékost el kell adniuk.” – írta Romano.

EXCLUSIVE



Chelsea will consider offers for Conor Gallagher this summer, says @FabrizioRomano



Liverpool and Newcastle have been linked with the #CFC midfielder but there is nothing advanced just yet



Full story