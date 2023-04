A Chelsea játékosait nem értesítették róla előzetesen, hogy meneszteni készülnek vezetőedzőjüket, Graham Pottert.



Ahogy arról korábban beszámoltunk, az Aston Villa elleni 2-0-s vereséget követően a Kékek vezetősége úgy döntött, elküldi Graham Pottert, akinek a helyét ideiglenesen az addigi másodedző, Bruno Saltor veszi át.

A hírek szerint a klub vezetősége még a játkosoknak sem számolt be az edző lehetséges menesztéséről, így ők is csak a hivatalos közleményből értesültek róla. A Telegraph értesülései szerint ez egy kisebb pánikhoz is vezetett, mivel a labdarúgók nem tudták, mi lesz velük másnap.



„A legtöbb játékosnak fogalma sem volt róla, amíg meg nem látta a közleményt" – mondta egy meg nem nevezett forrás a Telegraphnak.



„A játékosok azt kérdezgették, ki fog hétfőn edzést tartani, és ki vezeti majd őket kedden. Gyakorlatilag mindegyikük edzésen volt vasárnap, így megdöbbentek, amikor hazaérve megtudták ezt (a menesztést).”

Borítókép: Robbie Jay Barratt - AMA/Getty Images