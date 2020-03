Mint arról beszámoltunk, Callum Hudson-Odoi, a Chelsea labdarúgója megfertőződött a koronavírussal. A hirek szerint a 19 éves játékos már jól van, attól függetlenül a londoni együttes többi tagjának önkéntes karanténba kellett vonulnia.

Van azonban, aki nem bírta az otthon ülést: a Chelsea 21 éves középpályása, Mason Mount ugyanis egy londoni futballpályánál tűnt fel, ahogy barátaival öt az öt elleni meccset játszott. A 21 éves játékossal volt Declan Rice is, a West Ham United középpályása.

Mirror | Mason Mount had been told to self-isolate by his club following Callum Hudson-Odoi's positive test, but instead joined close pal Declan Rice for a kickabout on Sunday. #CFC pic.twitter.com/aohXSGGAqz