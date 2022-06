Hiteles információk szerint a Chelsea tulajdonosa, Todd Boehly találkozott Cristiano Ronaldo ügynökével, Jorge Mendesszel.



A 37 éves játékossal kapcsolatban az utóbbi időben többször is felmerült, hogy a nyár folyamán elhagyhatja a Manchester Unitedet. A pletykák szerint az ötszörös aranylabdás nem elégedett a klub átigazolási stratégiájával és továbbra is szeretne a bajnokok Ligájában szerepelni. A portugál sztárt szóba hozták a Bayern Münchennel, ám ezt a német nagycég cáfolta.



Most a The Athletic arról ír, hogy a Chelsea fontolgatja Ronaldo leigazolását. A klub új tulajdonosa, Todd Boehly találkozott a 37 éves játékos ügynökével, Jorge Mendesszel . Az információk szerint a tárgyaláson Ronaldo volt az egyik beszédtéma. Az azonban nem világos, hogy a Chelsea megkísérli-e a játékos leigazolását.



EXCL: Todd Boehly met Jorge Mendes in Portugal last week. Idea of Cristiano Ronaldo to Chelsea among subjects discussed. Unclear if #CFC will pursue. Man Utd expect him to stay. 37yo loves #MUFC but has concerns. With @dansheldonsport for @TheAthleticUK https://t.co/pHXelZAIIb