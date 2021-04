Nagy az érdeklődés a Bayern München gólkirálya, Robert Lewandowski iránt. Az információk szerint az egyik klub, amely a lengyel csatárt akarja szerződtetni, az a Chelsea.

A 32 éves Robert Lewandowskit tavaly a világ legjobb játékosának nevezték, annak ellenére, hogy az Aranylabda végül nem került senkihez sem. A lengyel válogatott csatár ebben a szezonban is szépen termeli a gólokat. A közelmúltban a Sky Sport Germany kijelentette, hogy több más nagy klub is érdeklődik Lewandowski iránt, akinek a szerződése 2023-ig érvényes a Bayern Münchennél. A The Telegraph most arról számol be, hogy a Chelsea az egyik olyan klub, amely a gólvágót akarja.

A Bayern sztár esetleges aláírásának finanszírozása érdekében a Chelsea eladhatja, a 23 éves Tammy Abrahamet és a 34 éves Olivier Giroudot.

Forrás: fotbolltransfers.com

Borítókép: Matthias Hangst/Getty Images