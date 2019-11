Michael O'Neill nyolc év után távozik az északír labdarúgó-válogatott kispadjáról, a szakember az angol másodosztályú Stoke City vezetőedzője lett.

Az angol klub honlapján közölte: három és fél évre szóló megállapodást kötöttek az 50 éves szakemberrel, aki pénteken megtartotta első edzését, szombaton pedig a Barnsley ellen bajnoki mérkőzésen is bemutatkozik.

Hozzátették: a találkozót követően O'Neill visszatér Észak-Írországba, és a válogatott hátralévő két Európa-bajnoki selejtezőjén még ő irányítja az együttest, amely 2016-ban, története során először az ő vezetésével jutott ki a kontinensbajnokságra.

Stoke City can confirm that Michael O'Neill has been appointed as First Team Manager.



