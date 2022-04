A Manchester City 2-0-ra nyert a Burnley otthonában az angol labdarúgó-bajnokság 31. fordulójának szombati játéknapján, ezzel visszavette a vezetést a tabellán.

Josep Guardiola vezetőedző címvédő együttesében az első játékrészben a belga Kevin De Bruyne és a német Ilkay Gündogan volt eredményes: előbbi a legutóbbi 13 bajnokiján a 11. találatban volt előkészítő vagy befejező, míg utóbbi 34. alkalommal volt eredményes, ezzel Mesut Özilt megelőzve a Premier League történetének legjobb német gólszerzőjévé vált.



