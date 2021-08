Manapság a gyerekek már nem tudják mennyire jó volt David Beckham a Manchester Unitedben töltött ideje alatt, az akkor felnövő ifjúságnak azonban nagy valószínűséggel még ma is élményszámba mennek az akkoriban készült felvételek.



Az egykori angol kapitány még 1992-ben került a Vörös Ördögök első számú csapatába és az Old Traffordon töltött 11 éve alatt klublegendává vált. Beckham 385 mérkőzésen lépett pályára a United színeiben, ez alatt 85 gólt szerzett és 101 gólpasszt adott. A most 46 éves játékost négy alkalommal választották be a Premier League-ben az év csapatába, az 1999-es Aranylabda szavazáson pedig a 2. helyen végzett.

Beckham világklasszis volt a Unitednél, és számos lenyűgöző gólt szerzett.



Ezek közül talán a legszebb az volt, amit röviddel a manchesteri karrierje vége előtt szerzett. 2002 decemberében Beckham Juan Sebastian Veron gólpasszát követően nagyszerű gólt szerzett hazai pályán a Birmingham City ellen.



Veron az ellenkező térfél felének magasságából passzolt Beckhamhez, aki a labda átvétele után akár el is indulhatott volna a büntetőterület felé, de úgy döntött inkább messziről tüzel. A kapus előre jött, az angol pedig egy tökéletesen kivitelezett lövéssel szerzett gólt.

Ez a gól olyan volt, mint egy tökéletes költemény, de a passz mellett sem lehet elmenni szó nélkül.

Juan Sebastian Veron super pass to Beckham and beautiful goal vs Birmingham City Juan Sebastian Veron super pass to Beckham and beautiful goal vs Birmingham City



Nagyszerű látni, hogy Veron és Beckham mennyire érezték egymást a pályán.



Veron egyébként nem teljesen hozta azt, amit elvártak tőle, de a 82 meccs alatt elért 11 góljával és 11 gólpasszával így sem kell szégyenkeznie.

Beckhamhez hasonlóan Veron is 2003 nyarán hagyta el a Unitedet. Míg előbbi a Real Madridban kötött ki, utóbbi a Chelsea-ben folytatta pályafutását.



Forrás: givemesport.com



Borítókép: Phil Cole/Getty Images