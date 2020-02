A Bayern München még mindig szívesen szerződtetné Leroy Sanét ezen a nyáron, azonban a Manchester City sem most jött le a falvédőről, cserébe Serge Gnarbyt szeretnék.

Serge Gnabry -The German Ronaldo ● 2019/2020● Amazing Goals Skills & Assists || HD [No I'm not saying he's as good as Ronaldo. That's just a popular comparison on Bayern social media.