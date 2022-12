A 31 éves N'Golo Kanté a hírek szerint közel áll a Barcelonához. Újabb hírek szerint azonban a Paris Saint-Germain megpróbálja eltéríteni az üzletet.

A francia válogatott középpályása jelenleg sérült, emiatt kihagyta a világbajnokságot. Várhatóan februárban tér vissza. Kanté szerződése a nyáron lejár a Chelsea csapatánál, és úgy tűnik, nem fognak hosszabbítani a felek.

A 31 éves játékos iránt több klub is érdeklődik, a spanyol Sport értesülései szerint a nyáron a Barcelona a legnagyobb kérője. Ugyanez a lap viszont arról is beszámolt, hogy a Paris Saint-Germain is harcba száll Kantéért, és megpróbálja megnehezíteni a Barcelona dolgát. A francia klub felkeresése nem olyan komoly, mint a Barcelonáé, mert Luis Campos inkább fiatalabb játékosokba fektet be.

A hírek szerint azonban a PSG olyan magasra emeli fel Kanté bérét, hogy a Barca kénytelen lesz visszalépni. Kanté szeretne a Barcelonához igazolni, de nem hajlandóak a jelenlegi fizetését sem megfizetni. Végül minden azon múlik, hogy sikerül-e pénzügyi megállapodásra jutniuk.

Borítókép: Darren Walsh/Chelsea FC a Getty Images