A listavezető Manchester City sorozatban 21. tétmeccsét megnyerve 4-1-re legyőzte vendégét, a Wolverhamptont az angol labdarúgó-bajnokság 29. fordulójából előrehozott keddi mérkőzésen.

A hazaiak egy öngóllal gyorsan előnybe kerültek, de a második félidőben a Wolverhampton egyenlíteni tudott és egészen a 80. percig őrizte az eredményt, akkor azonban Gabriel Jesus ismét vezetéshez juttatta a manchesterieket.

Ezt követően Riyad Mahrez a 89. percben bebiztosította a győzelmet, Gabriel Jesus pedig a 95. percben beállította a végeredményt.

