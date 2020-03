A Manchester United az utóbbi időszakban nagy változáson esett át, több nagyobb nevet is elengedtek a keretből és Ole Gunnar Solskjaer vezetésével britesebb csapatot próbálnak létrehozni, sikerre éhes fiatalokból.

A legutobbi két átigazolási időszakban Ole Gunnar Solskjaer már megkezdte a nagytakarítást a csapaton belül.

A nyáron eladták többek között Lukakut, Alexis Sánchezt kölcsönbe engedték, búcsút vettek Herrerától, Valenciától és Smalling is Rómába igazolt, míg a télen Young távozott az Interhez. Az utóbbi időszakban érkezett Maguire, Daniel James, Aaron Wan-Bissaka, majd télen jött Bruno Fernandes és Rashford kidőlése miatt Ighalo.

A Unitednél mozgalmas nyárra lehet számítani, hiszen várhatóan szeretnék tovább erősíteni a csapatot, az érkezők mellett pedig egészen biztosan lesznek távozók is. A Daily Mirror szerint De Geának és Pogbának is könnyen ajtót mutathatnak.



Megválna két sztárjától a United? (Kép: John Peters/Getty Images)

Paul Pogba évek óta kérdés, már José Mourinho is elzavarta volna a francia középpályást, végül talán éppen emiatt bukott bele a manchesteri kalandba. Az edzőváltás után Pogba megmutatta mire képes, majd elszürkült, sőt múlt nyáron már a Real Madridot emlegették vele kapcsolatban. Pogbát Zidane szerette volna, Florentino Perez elnök állítólag már nem annyira. Fede Valverde remeklésének köszönhetően pedig Pogba már talán nem is téma a madridiaknál. Viszont a Sun szerint a PSG és a Juventus is lecsapna a lehetőségre, ha a Manchester United eladja a világbajnok középpályást, akkor vagy a párizsi, vagy a torinói top klub élne a lehetőséggel. Pogba idén szinte állandóan sérült, ami előszele szokott lenni egy klubváltásnak.

David De Gea helyzete sem olyan egyértelmű, mint néhány évvel ezelőtt. A spanyol kapus évekig életben tartotta a Manchester Unitedet a bajnokságban, kimagaslott a mezőnyből, viszont már tavaly is, de idén is érthetetlen potyákat kap. Ráadásul a hírek szerint már a klub kinézte az utódját, így nem dőlnének a kardjukba, ha kapnának egy megfelelő ajánlatot a kapusért.

De Gea és Pogba kettősért ráadásul 150-200 millió euró körüli összeg is befuthat. Ami nem kevés pénz, de a fizetésükkel lehetne még sokat spórolni. A jelenlegi keretben a legtöbbet De Gea keresi, állítólag heti 375 ezer fontot, ráadásul ez kapusként is kiemelkedő összeg. Pogba fizetése állítólag heti 290 ezer font, egy folyamatosan sérült játékos szempontjából sem rossz.



De Gea esetében korábban a Real Madridot lehetett hallani, de évekkel ezelőtt egy "meghibásodott faxgép" miatt nem sikerült a klubváltás, utána hosszabbított is a spanyol válogatott kapus a Manchester Uniteddel. Viszont most már a Madrid nem jöhet szóba, hiszen Courtois játéka a tavalyi nagy hullámvölgy után, idén már klasszis teljesítményt mutat. De Gea iránt is nagy valószínűséggel a PSG és a Juventus érdeklődéséről hallhatunk majd.

Jesse Lingard, Alexis Sánchez és Marcos Rojo a másik három név, amelyeket állítólag az United darabolási blokkjában jelentenek. A 27 éves Lingard az idei szezonban csak szenved, a formája miatt pedig rengeteg bírálatot kap. Rojó kölcsönben visszatért nevelőegyesületéhez, az Estudianteshez januárban, míg Sánchez szintén kölcsönbe érkezett az olasz Interhez a nyáron.

A norvég menedzser a hírek szerint egyikükre sem tart igényt a jövőben, így nyáron távozhatnak.

