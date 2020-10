Arsene Wenger korábbi vezetőedző szerint az Arsenalnak szüksége van Mesut Özilre, aki már hosszú ideje mellőzött a futballklubnál.

"Meg kell találni a módját, hogy újra helyet kapjon a keretben" - nyilatkozta a francia szakember a BBC-nek. "Jelenleg csak időpocsékolás zajlik, mivel 31 évesen éppen a legtermékenyebb korban van, emellett kreatív tehetségről van szó, aki képes gólhelyzeteket kialakítani."



A 70 esztendős Wenger úgy vélekedett, hogy Özil partvonalra kerülése összefügg a csapat mostani stílusával, amelyet a gyors letámadás jellemez.



"Ugyanakkor nem szabad elfelejteni, hogy egy világbajnokról van szó, aki a Real Madridban is játszott" - érvelt az Ágyúsok volt mestere, aki 2013-ban a spanyol fővárosból Londonba vitte a német középpályást.



Özil legutóbb az Arsenal Európa-liga csoportkörös keretébe sem került be, és brit sajtóértesülések szerint többet már nem szerepel az észak-londoniaknál.



A futballista szerződése 2021 júniusáig szól az Arsenalnál, de ebben az idényben még nem lépett pályára, az előző szezonban pedig mindössze 18 bajnoki meccsen játszott. A 92-szeres válogatott játékos Mikel Arteta vezetőedző decemberi érkezése óta lett kegyvesztett, és az egyesület annál is inkább meg akar tőle szabadulni, mert klubrekordot jelentő módon heti 350 ezer fontot (133 millió forint) keres.

