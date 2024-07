Eb-előszó: a spanyol armada a német védőfal ellen

A mezőny legjobbnak mondott támadósora rohamozhatja az alighanem legjobb védelmet szombaton Stuttgartban, amikor a százszázalékos spanyolok összecsapnak a házigazda németekkel a labdarúgó Európa-bajnokság negyeddöntőjében.

A német sajtó előrehozott fináléként emlegeti az Eb egyik slágermeccsét, amelyen két címvárományos száll szembe. A hazaiak számára plusz motivációt jelenthet, hogy 36 éve nem győzték le világversenyeken (vb, Eb) az ibériaiakat, ez legutóbb az 1988-as kontinenstornán sikerült nekik.

Luis de la Fuente kapitány tanítványainak harcmodorát „célirányos labdabirtoklásnak” nevezik a szakemberek, és az Eb legfiatalabb futballistája, Lamine Yamal, illetve ékpárja, Nico Williams az eddig látottak alapján a németeknek is sok fejtörést okozhat. Az összesen 37 éves szélsők mögött Fabian Ruiz remekül szervezi a játékot, ezt jelzi a 9-1-es összesített gólkülönbség is – az egyetlen ellentalálat is öngólból született.

A szintén háromszoros Európa-bajnok németek – akik a csoportkör második fordulójában 2-0-ra verték a magyar csapatot – eddig mindössze két gólt kaptak, a 38 éves Manuel Neuer pedig tovább javította imponáló statisztikáját. A veterán kapus 123 válogatott meccsén mindössze 116 gólt kapott, és a dánok ellen 2-0-ra megnyert nyolcaddöntőben 50-edszer őrizte meg együttesét a góltól.

„Nem szabad betömörülnünk a spanyolok ellen. Többre is képesek vagyunk annál, hogy tartsuk velük a lépést, nekünk is rendkívüli játékosaink vannak. Szerintem jobban tisztelnek bennünket annál, amit nyilvánosan elismernek” – tette hozzá.

A Barcelona légiósa alighanem arra az önbizalomra utalt, amely a túloldalon De la Fuente szakvezető szavaiból is kitűnik:

– jelentette ki a tízmeccses győzelmi szériánál tartó együttes kapitánya.

Kiegyenlített találkozó várható a két gárda múltja alapján is, eddigi 26 meccsükből nyolc spanyol és kilenc német siker mellett kilenc döntetlen született. A németek ugyanakkor legutóbb tíz éve verték meg a La Roját, egy vigói barátságos mérkőzésen 1-0-ra. Eb-n előzőleg a 2008-as fináléban csaptak össze, akkor a spanyolok 1-0-ra győztek Bécsben. Utóbbiak ellen szólhat azonban, hogy világversenyeken még sosem verték meg a házigazda csapatot (5 döntetlen, 4 vereség), Eb-ken pedig még gólt sem szereztek a rendezők ellen.

Az ibériai együttes az előző három világversenyén szétlövésben búcsúzott, ezúttal viszont adott esetben jó ómen lehet, hogy az Unai Simon kapusnak rúgott előző tíz büntetőből csak három volt sikeres.

A németek abban is bízhatnak, hogy házigazda még sosem esett ki Eb-negyeddöntőben, illetve hogy világversenyeken az elmúlt hét negyeddöntőjükből rendre ők jöttek ki győztesen. Eddigi hét 11-es párbajukból pedig csak az elsőt vesztették el 1976-ban, részben Antonin Panenka legendás emelése révén a Csehszlovákia elleni Eb-döntőben.

Spain have NEVER won against the host team in a knockout match in the Euros or the World Cup:

1934 – Italy ❌

1950 – Brazil ❌

1980 – Italy ❌

1984 – France ❌

1988 – Germany ❌

1996 – England ❌

2002 – Korea ❌

2004 – Portugal ❌

2018 – Russia ❌

They face Germany on Friday 😳 pic.twitter.com/tGaXxfd7dO

— Football on TNT Sports (@footballontnt) July 3, 2024