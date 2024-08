Nehezményezte, hogy nem futhat váltóban a párjával, hazaküldték az olimpiáról

Edzői döntéseket nem szabad megkérdőjelezni, még ha az fáj is.

Állítólag hazaküldték Luna Bulmahn, a német olimpiai atlétikai csapat tagját, miután nyilvánosan panaszkodott az 4×400-as vegyesváltó összeállítása miatt. A 24 esztendős futó, aki Luna Thiel néven is ismert, csalódottan reagált, amikor kihagyták őt a négyesből, melyben párja, Jean Paul Bredau is szerepelt.

A német atléta Instagrammon írt posztjában beszélt arról, hogy bár ő a második leggyorsabb 400 méteres futó papíron, mégsem nevezték őt a váltóba. Helyette Alica Schmidt kapott lehetőséget.

A német négyes hetedik lett az előfutamban, így nem jutott tovább. A döntőt végül Hollandia nyerte Femke Bol félelmetes hajrájával. A csalódást keltő szereplés után Bredau dühösen reagált Schmidt kiválasztására és kiemelte, hogy szerint Bulmahn kihagyása gyengítette a váltó teljesítményét.

Olympic Drama: Germany Reportedly Removed Luna Bulmahn From The Women’s 4×400 Relay After Arguing About Not Being Picked To Run The Mixed Relay With Her Boyfriend https://t.co/tqcePFuCil pic.twitter.com/naBTvquR70

— Barstool Sports (@barstoolsports) August 6, 2024