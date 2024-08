Nemes gesztussal indítottak a Barca játékosok – aztán kiütéssel győztek

Az FC Barcelona szombaton parádézott. Lehet akármilyen gond a csapat anyagi helyzetében ez korántsem látszik. Ami plusz jó hír a szurkolóknak, hogy Dani Olmo is pályára léphetett.

A Barcelona-Real Valladolid találkozón viszont nem lehetett ott Marc Bernal, aki az előző mérkőzésen szenvedett súlyos térdsérülést. Így legalább 10-12 hónapig nem léphet majd pályára.

A Barcelona kezdőcsapatának játékosai a bevonuláskor katalán feliratú egyenpólóban üzentek a 17 éves hátvédnek.

We are with you, Marc 💙❤️ pic.twitter.com/MXXIiSSjUs

— FC Barcelona (@FCBarcelona) August 31, 2024