„Nem volt pártatlan a játékvezetés” – kifakadt az MU El-riválisa

A Real Sociedad vezetőedzője, Imanol Alguacil nem éppen pozitív szavakkal illette Benoît Bastien játékvezető teljesítményét.

Mint ismert, a Manchester United az első mérkőzésen idegenben elért 1-1 után hazai pályán 4-1-re legyőzte a baszk együttest, így az angolok jutottak az Európa-liga negyeddöntőjébe.

A visszavágó három tizenegyest és egy VAR-vizsgálat után visszavont büntetőt is hozott, valamint egy piros lapot is. A vendég gárda pedig több ítéletet is számon kért a francia sípmesteren.

A Real Sociedad Mikel Oyarzabal – ugyancsak véleményes – tizenegyesével megszerezte a vezetést és előnybe került összesítésben, ám a Vörös Ördögök hamar egyenlítettek – ugyancsak a mészfoltról – Bruno Fernandes révén.

A második félidőben újabb büntetőt rúghatott a United, majd a baszkok létszáma megfogyatkozott Aramburru kiállítása miatt.

Imanol Alguacil rendkívül feldúlt volt a mérkőzés utáni sajtótájékoztatón. Elmondása szerint csapata nem kapott esélyt arra, hogy egyenlő feltételek mellett versenyezzen a Manchester Uniteddal Benoît Bastien játékvezető miatt.

„Kegyetlen ez az egész. Nem is tudom, hogy magyarázzam meg úgy, hogy ne tűnjön kifogásnak. A United jobb volt, de szerettem volna egy fair küzdelmet látni” – derült ki a vendég tréner nyilatkozatából.

„A játékvezető nem akarta befújni az egyetlen valódi büntetőt, viszont megítelt olyanokat, amelyek nem voltak azok. Sem mi, sem pedig a Manchester United nem érdemeltünk ilyen bírót.”

Alguacil hozzátette, a tizennegyedik percben megpecsételték csapata sorsát.

„Nem volt semleges a játékvezetés. Nagyon sajnálom a szurkolókat, nem is lehetett mérkőzésről beszélni – és nem csak a döntések miatt, a 14. perctől kezdve folyamatosan ez ment, szégyen. A játékosokat semmiért sem lehet hibáztatni, a bíráskodás nem engedte, hogy versenyezzünk. Jól kezdtük a meccset, nem tudom, mi történhetett volna.”

A Real Sociedad tehát búcsúzott az Európa-ligától, sokáig azonban nem csüggedhet, hiszen a bajnokságban és a Király-kupában is áll még.

A La Ligában a tizenegyedik helyet elfoglaló baszkok lőtávolban vannak a nemzetközi kupaindulást jelentő helyekhez, valamint a Copa del Rey elődöntőjében egygólos hátrányból várják a Real Madrid elleni visszavágót.

