Nem várt nehézségekbe ütközött a Premier League-edző

Mindössze három fordulóval a Premier League kezdetét követően a Leicester menedzsere, Steve Cooper komoly kihívásokkal néz szembe a King Power Stadionban.

Cooper nyáron a Chelsea-hez szerződő Enzo Marescát váltotta a kispadon. A kezdés koránt sem a reményei szerint alakult. A Leicester eddig csupán egy pontot szerzett, és a 15. helyen áll a tabellán.

