Nem várt fejlemény Ugarte átigazolási ügyében

Felgyorsulhat az uruguayi középpályás klubváltása, de egy dologban még meg kell egyezniük a feleknek.

A Manchester United továbbra is új középpályás szerződtetésére törekszik ezen a nyáron. A Vörös Ördögök még nem mondtak le a PSG-ben szereplő Manuel Ugarte leigazolásáról.

Fabrizio Romano szerint az uruguayi középpályás ügynöke, Jorge Mendes az Egyesült Királyságba repült, hogy a United vezetőségével tárgyaljon a lehetséges lépésről. Ugarte már megállapodott a személyes feltételekről Erik ten Hag csapatával. Ugyanakkor a Vörös Ördögök sokallják az franciák által kért 60 millió eurós transzferdíjat.

🚨🔴 Jorge Mendes, in England to discuss João Félix with Chelsea… and Manuel Ugarte with Man United.

Ugarte agreed personal terms with United weeks ago, PSG still see him leaving.

United need price to be reduced… or one more sale, otherwise they will go for cheaper option. pic.twitter.com/2cxsaCRspM

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 13, 2024