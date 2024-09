„Nem vagyunk rasszista ország” – Carvajal reagált Vinícius kijelentésére

A Real Madrid védője úgy gondolja, hazája megérdemli a 2030-as világbajnokság megrendezését.

Vinícius Júnior a napokban úgy nyilatkozott, hogy véleménye szerint a FIFA-nak át kellene gondolnia a 2030-as világbajnokság rendezési helyszínét, ha a rasszizmus mértéke nem változik Spanyolországban. A Real Madrid támadója azt mondta:

„Sok lehetőségünk van még a változásra addig. Mindent meg akarok tenni azért, hogy a dolgok megváltozzanak. A többség nem rasszista. Egy kis csoport viszont igen, ez pedig befolyásolja egy olyan országról alkotott képet, amelyben nagyon jó élni.”

Vinícius Júnior said Spain should be stripped of the 2030 World Cup hosting rights unless it improves on the issue of racism ❌🏆 pic.twitter.com/ghPO4lSq2f

