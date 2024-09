„Nem normális” – edzője és csapattársa is reagált a kapus teljesítményére

A Real Madrid a gólnélküli első félidőt követően hozta a kötelezőt a Vfb Stuttgart elleni BL-nyitányon, ehhez azonban kellett Thibaut Courtois újabb emberfeletti performansza is.

A belga hálóőr az első félidőben öt, a másodikban két védést mutatott be, és oroszlánszerepet vállalt a blancók győzelmében.

Hazai oldalon Mbappé, Rüdiger és Endrick talált be, míg német részről Undavnak sikerült mattolni az egész este ihletett formában védő Courtois-t.

Természetesen a csapattársak és Ancelotti figyelmét sem kerülték el a bravúrok, az olasz tréner nemes egyszerűséggel a világ legjobb kapusának nevezte a belgát.

„Sok nagyszerű kapussal dolgozhattam, de jelenleg kétség sem fér hozzá, ő a legjobb” – vélekedett az olasz tréner.

Arda Güler, a csapat fiatal török reménysége a hálóőr közösségi oldalán kommentelt.

„Nem normális” – írta a 19 éves középpályás az Instagramon.

A szakértők sem mentek el szó nélkül a parádé mellett, hiszen a mérkőzés legjobbjának is megválasztották Courtois-t.

⚪️🇧🇪 Ancelotti: “Thibaut Courtois? Well, he’s the best in the world right now”.

“But I have had great goalkeepers in my career and now Thibaut is the best, for sure”. pic.twitter.com/d3j4r1J9pb

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 18, 2024