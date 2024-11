Nem múlik el versenyhétvége Verstappen megbüntetése nélkül

Max Verstappen öt másodperces időbüntetést és egy büntetőpontot kapott egy szabálysértés miatt a Brazil Nagydíj sprintversenyén.

A regnáló világbajnokot a versenybírók vizsgálták a sprintverseny után egy lehetséges virtuális biztonsági autós szabálytalanság miatt.

Verstappen több autóhossznyi távolságra volt Oscar Piastritól, amikor virtuális biztonsági autóra (VSC) volt szükség Nico Hülkenberg műszaki hibás Haasának eltávolításához.

Néhány másodperccel a VSC-időszak vége előtt a Red Bull versenyzője hirtelen utolérte Piastrit, és mellé ért.

Mikor észrevette, hogy túl gyorsan ért oda a McLaren pilótához, Verstappen visszalassított, és néhány autóhossznyira visszacsúszott, éppen amikor újra zöld zászlós körülmények léptek életbe.

Az FIA azonban megállapította, hogy a VSC-időszak végén túllépte a minimális deltaidőt.

A versenybírók döntése alapján Verstappen a harmadikról a negyedik helyre csúszott vissza. Ezzel a holland előnye Lando Norris előtt 44 pontra csökkent.

