„Nem minden játékos fogja szeretni Tuchelt”

Harry Kane, az angol válogatott csapatkapitánya beszélt az új kapitányról, Thomas Tuchelről, valamint arról, hogy már várja a 2026-os vb-t.

Ahogy az angol válogatott új fejezetet nyit Thomas Tuchel vezetésével, a csapatkapitány, Harry Kane osztotta meg gondolatait az új szövetségi kapitányról, valamint az előttük álló kihívásokról és lehetőségekről, beleértve a nagyon várt 2026-os világbajnokságot is.

„Minden edzőnek megvan a maga módja, ahogyan beszél a játékosokkal, kritizálja és motiválja őket, így nem minden játékos fogja szeretni az új menedzsert. Tuchel nagyon egyenes lesz a médiában, és sosem fog elbújni semmi elől.”

„Valószínű, hogy márciusban lesznek olyan játékosok, akik nem értenek egyet bizonyos dolgokkal. Minden csapatban, minden játékosnak megvan a maga véleménye – de végső soron az a fontos, hogy az általa képviselt játékstílus izgalmas lesz, és várom, hogy újra együtt dolgozhassak vele.”

