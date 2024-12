„Nem kaptam tiszteletet, ezért ti sem kaptok tőlem” – kiviharzott bizarr interjúja után a játékos

Joe Cullen rövidre fogta a Wessel Nijman legyőzése utáni sajtókötelezettségét és alig pár mondat után elhagyta a helységet.

Cullen a 2025-ös PDC dartsvilágbajnokság második körében találkozott a holland játékossal, akit korábban öt évre eltiltottak fogadási botránya és az anti-korrupciós szabályok megszegése miatt.

‘A Rocksztár’ magabiztos játékkal, nyolc 180-nal és 98.18-as átlaggal 3-0-ra győzte le 24 éves ellenfelét és jutott a harmadik körbe. Volt azonban, ami nem tetszett az angolnak. Erről beszélt Abigail Daviessel, a SkySports munkatársával.

„Nem ismerem Wesselt személyesen, de úgy érzem, a média okozta a vesztét. Nem hiszem, hogy ilyen formában játszottam volna, ha nem olvasom el a hülyeségeket, amiket írtatok” – mondta a 23. kiemelt, aki némi meglepetésre a fogadóirodáknál is esélytelenebb volt előzetesen.

