Nem biztos, hogy Norrisban megvan a kellő gyilkos ösztön Verstappen legyőzéséhez

Martin Brundle megkérdőjelezte, hogy Lando Norrisban megvan-e az a „gyilkos ösztön”, amely igazán alkalmassá tenné Max Verstappen ellen.

A brit versenyzőnek nagy érvágás volt a São Pauló-i hatodik helyezés, miután az esős Interlagosban pole pozícióból indulva több hibát is vétett, ami megnehezítette a bajnoki cím felé vezető útját.

Verstappen azonban hiba nélkül versenyzett, és a 17. helyről indulva elképesztő győzelmet aratott, amivel 62 pontra növelte előnyét, és már a következő versenyen, Las Vegasban megszerezheti a címet.

Brundle szerint Norris a szezon során több hibát is elkövetett, amelyekkel fontos lehetőségeket szalasztott el a felzárkózásra. Norrisnak minden területen fejlődnie kell.

„[Fejlesztenie kell] mindent ezen a szinten,” mondta Brundle a Sky Sports Newsnak. „Láthattuk már tőle lenyűgöző teljesítményeket, például Zandvoortban és Szingapúrban, ahol egy kicsit úgy dominált, mint Max [vasárnap]. De nincs meg az a tapasztalata, hogy világbajnoki címért harcoljon. Ez pedig teljesen új kihívásokat és szabályokat jelent – ezekből sokat tanulhat az idei szezonban” – mondta.

„Néha elgondolkodsz, vajon megvan-e benne az a gyilkos ösztön, amivel szembe tudna szállni Maxszal, aki a versenypályán elég kemény tud lenni. De azt hiszem, Lando sokat tanul ebből a szezonból, és az, hogy Max az első tíz versenyből hetet megnyert, tulajdonképpen elérhetetlenné tette számára [a címet]” – folytatta Brundle.

