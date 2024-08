„Nem áll készen a Manchester United a Premier League-re”

"A csapat még nem áll készen, de a bajnokság elkezdődik." - mondta Erik ten Hag a Premier League Fulham elleni mérkőzés előtti sajtótájékoztatóján.

„Több menedzsernek kell megküzdenie ezzel a problémával, nekünk hatványozottan. Megvannak a szabályaink, alapelveink. Kezdődik a szezon. Nem bújhatunk el, meg kell küzdenünk vele.” – fogalmazott a holland tréner.

A Manchester United vezetőedzője a liga fontosságát – és az állandó nyomásgyakorlást – hangsúlyozva hozzátette, nehézségekkel küzdöttek a felkészülés során.

„Az USA-beli turnécsapathoz előbb az Eb-n és a Copa America-n szereplő játékosok csatlakoztak, most pedig az új igazolások. Ebből csapatot kell alkotnunk.” – kesergett az 54 éves szakember.

A Vörös Ördögök négy új játékossal bővítették a keretet, de sérülés miatt hiányozni fog a szezonnyitóról Luke Shaw és Rasmus Hojlund is. Rengeteg nehézség vár Ten Hagra a következő szezonban, beleértve azt is, hogy eldöntse, az Old Traffordon van-e a jövője vagy sem.