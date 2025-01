„Nem akartam, hogy a feleségem és a fél világ rajtam röhögjön” – a szezon legmókásabb jelenetével zárult a mérkőzés

Michael Pierce nevét egy életre megjegyezhette szombat este, aki eddig nem ismerte. Ezt látnia kell!

A találkozó bár tartogatott néhány szép jelenetet, a legtöbben vélhetően a Hollók védőfalemberének labdaszerzésére, és az azt követő képsorokra fognak emlékezni.

Bő két perccel a mérkőzés vége előtt már a vörös zónánál (az ellenfél 20 yardosán belül – a szerk.) járt a Cleveland, amikor Bailey Zappe, a vendégek irányítója passzkísérletre szánta el magát.

Igen ám, de arra nem számíthatott, hogy a Baltimore 156 kilós (!) defensive tackle-je, Michael Pierce a siettetés (blitz) helyett visszább helyezkedik és megpróbálja levédekezni Zappe átadását.

Pierce sikerrel is járt, a pontatlan passzt mesterien húzta be, a játékszer visszavitelére azonban nem maradt energiája és inkább letérdelt.

Michael Pierce thought about it 😂 pic.twitter.com/MLmRVxzr12

„A ligában gyakran előfordul, hogy a nagyobb darab játékosok labdaszerzéseiből és visszahordási kísérleteiből mémeket gyártanak. Úgy gondoltam, ideje hazamenni. Kifogyott az üzemanyag a buszból, már annak is örülök, hogy elkaptam” – mondta viccesen Pierce, aki pályafutása első interceptionjét jegyezte.

„Egész jó kezeim vannak, ha arra kerül a sor. Az edzőnk mindig arról beszél, hogy okosan játsszunk, én pedig nem akartam, hogy a feleségem és a fél világ rajtam röhögjön a közösségi médiában” – elevenítette fel a szituációt a Ravens védőfalembere.

#Ravens 350 pound to tackle Michael Pierce on why he did not have a pick-six on his first career interception.

“THE BUS WAS OUT OF GAS.”

💀💀💀

pic.twitter.com/T63EPPoya1

