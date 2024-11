Nem adja fel, 58 évesen is folytatja a japán focilegenda

Minden idők legidősebb hivatásos labdarúgója, Kazuyoshi Miura a negyvenedik profi futballszezonjára készül.

Miura 1967. február 26-án született Shizuokában, Japánban. Karrierje több évtizeden és kontinensen átível.

Legfőbb állomásai:

Miura elhivatottságát legutóbbi nyilatkozata is hűen tükrözi. A legendás labdarúgó nemrég bejelentette, a következő szezonban továbbra is játszani szeretne.

🚨 𝗢𝗙𝗙𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟: Kazuyoshi Miura has announced his intention to return to play for Suzuka next season! 🇯🇵

He is now 57-years old and this will be his 40th season as a professional footballer. 🤯 pic.twitter.com/QOOEJjYNwG

— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) November 12, 2024