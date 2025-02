Négymillió forintnak megfelelő dollárt fizettek egy Ovecskin-relikviáért

Van, akinek ennyit is megért az NHL élő legendájának bemutatkozó mérkőzésére szóló belépőjegye.

Tíz és fél ezer dollárért (négymillió forint) kelt el aukción az a belépőjegy, amely Alekszandr Ovecskinnek, a Washington Capitals orosz hokisztárjának csaknem húsz évvel ezelőtti NHL-es bemutatkozó mérkőzésére szólt.

Az észak-amerikai profi jégkorongligában szereplő együttes csapatkapitánya 2005. október 5-én a Columbus elleni hazai meccsen debütált a washingtoniaknál, és első fellépésén rögtön két gólt ütött a vendéglátók által 3-2-re megnyert bajnokin.

This morning, an Alex Ovechkin signed full ticket debut was sold on eBay for $10,500.@PSAcard has graded nine fulls and three autographed fulls from the Oct. 5, 2005 game.

Ovechkin is 13 goals away from beating Wayne Gretzky’s all-time scoring record. pic.twitter.com/py8KsvQimv

— Darren Rovell (@darrenrovell) February 25, 2025