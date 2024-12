Négy PL-klub vinné, de a Dortmund csillagászati összeget kérhet a csatárért

A német átigazolási hírekben legjólértesültebb újságíró Florian Plettenberg szerint, három londoni klub és a Liverpool is szemet vetett Jamie Gittensre. A kérdés ezúttal is a játékos ára.

Ugyanis az angol utánpótlás válogatott játékos szerződése 2028-ig szól. Így ha valaki megszerzi, az nem kerül majd neki kevés pénzébe.

Gittensnek nincsen fix kivásárlási ára, így hiába becsülik az átigazolási portálok körülbelül 35 millió euróra az értékét, de a Dortmund annyit kér, amennyit nem szégyell.

Márpedig a balszélső kifejezetten jó idényt fut. Hiszen a hétvégén a Bayern ellen szerzett gólt a rangadón.

Ebben a szezonban 12 Bundesliga és 5 Bajnokok Ligája meccsen összesen 1176 percet játszott. Négy gól a BL-ben és négy a német bajnokságban, valamint négy gólpassz összesen.

Aki megszerzi az a jövőre szavaz, hiszen Gittens még csak 20 éves.

Gittens egyébként jól érzi magát Dortmundban, de hosszú távon azonban a Premier League-ben szeretne játszani.

Kérdés, hogy ennyiért kell-e majd bármelyik kérőnek?

🚨⚫️🟡 Arsenal, Liverpool, Chelsea, and Tottenham are all interested in Dortmund’s new superstar Jamie #Gittens and are closely monitoring his situation! #LFC

The 20-year-old winger has a contract until 2028 and scored another stunning goal against FC Bayern yesterday.

At the… pic.twitter.com/RxBnk0tcGU

— Florian Plettenberg (@Plettigoal) December 1, 2024