Négy különböző gólszerző: simán nyert a Barcelona

A Barcelona újra az élre állt a La Ligában és már három pont az előnye a Real Madriddal szemben.

A spanyol élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban FC Barcelona 4-0-ra győzött a Real Sociedad ellen a La Liga 26. fordulójában. A baszkok a hét közben botrányos kupameccset játszottak a Real Madriddal szemben és 1-0-s vereséget szenvedtek. Most, a katalánok otthonában sem alakult jól számukra a mérkőzés, ugyanis a 17. percben Aritz Elustondo kapott piros lapot lerántás miatt. Innentől kezdve pedig Hansi Flickék teljes mértékben kezükbe vehették a találkozó sorsát.

Nyolc perccel később Gerard Martín góljával előnybe is került a Barca. A 23 éves védő először volt eredményes a 2024/25-ös szezon során. A 29. percben Dani Olmo újabb gólpasszt jegyzett, ezúttal Marc Casado irányába, aki szintén megszerezte első gólját a jelenlegi idényben. A Barcelona keretének mélységét jól mutatja, hogy míg Martín a 18., Casado a 19. különböző gólszerzője volt a csapatnak.

🔵🔴🇵🇱 Robert Lewandowski scores his 21th goal in La Liga this season as current Pichichi.

34 goals in 37 games in all competitions. 🤖 pic.twitter.com/yqdSgyLydZ

