Négy Angliában játszó ott van, Gulácsi nincs Marco Rossi keretében

Marco Rossi 24 fős keretet jelölt ki a Hollandia elleni hazai és a Bosznia-Hercegovina elleni idegenbeli Nemzetek Ligája-mérkőzésekre.

A négy Angliában játszó játékos közül a Championshipben szereplő Plymouth Argyle együttesében légióskodó Szűcs Kornél újoncként készül a hollandok és a bosnyákok ellen készülő csapattal. A 23 éves védő az U21-es válogatottban már szerepelt, ott alapozta meg a meghívóját.

A visszatérő játékosok között van Szappanos Péter, a szaúd-arábiai Al Fateh kapusa, illetve Fiola Attila, aki immár az Újpest FC játékosaként érkezik a válogatotthoz.

Ezúttal néhány olyan játékost is meg tudtunk már hívni, akik szeptemberben meccshiány, sérülés vagy egyéb okok miatt nem lehettek velünk”

Nyilatkozta Marco Rossi az mlsz.hu-nak.

„Gulácsi Péterrel viszont ezúttal nem számolunk, mivel a klubcsapatában nagyon nagy terhelésnek van kitéve, és a mostani, őszi időszakban inkább arra kell összpontosítania, hogy Lipcsében megőrizze a pozícióját. Gula ráadásul nemrégiben súlyos sérülés után tért vissza, így mindenben segítenünk kell, hogy elkerüljön egy esetleges újabb sérülést. A válogatottnak is ez az érdeke, ugyanakkor Gula biztosított arról, hogy ha bármi váratlan történne nálunk kapusposzton, természetesen azonnal rendelkezésre áll. Az újoncokat ezúttal Szűcs Kornél képviseli, aki nemrég igazolt a Plymouth csapatához, ahol rendszeresen játszik és jól is teljesít, így Gergényi sérülésének és Vas meccshiányának eredményeként ez a legjobb alkalom arra, hogy személyesen is meggyőződjünk a kvalitásairól.”

A szövetségi kapitány kitért a következő két mérkőzésre is.

„Nagyon jól tudjuk, Hollandia milyen játékerőt képvisel – fogalmazott a szövetségi kapitány. – Nem is kérdés, hogy a csoportunkban ők lesznek versenyben Németországgal az első helyért, így az egymás elleni párharcunk toronymagas esélyesei is ők. Ennek ellenére ez a mérkőzés is nagyon fontos számunkra, de az is igaz, hogy a Bosznia-Hercegovina elleni összecsapás jelentősége még nagyobb, hiszen ahhoz, hogy ne essünk ki az A ligából, nyernünk kell. Az Eb-elődöntős Hollandiától a papírforma alapján ugyan ki lehet kapni, viszont ebben az esetben sem mindegy, hogyan. Ahogy azt már sokszor elmondtam, ha mi a legjobb teljesítményünket nyújtjuk, ők pedig nem, és egy kis szerencsénk is van, akkor a pontszerzés sem lehetetlen, de ehhez mindhárom feltételnek teljesülnie kell. A legfontosabb azonban az, hogy mi jó teljesítményt nyújtsunk!”

A keret tagjai október 7-én találkoznak Telkiben, majd október 11-én a Puskás Arénában lépnek pályára Hollandia ellen, három nappal később pedig idegenben Bosznia-Hercegovina vendégeként.

A válogatott kerete:

Kapusok:

Dibusz Dénes (Ferencvárosi TC)

Szappanos Péter (Al Fateh SC)

Tóth Balázs (Blackburn Rovers)

Védők:

Balogh Botond (Parma)

Botka Endre (Ferencvárosi TC)

Dárdai Márton (Hertha BSC)

Fiola Attila (Újpest FC)

Orbán Willi (RB Leipzig)

Szűcs Kornél (Plymouth Argyle FC)

Középpályások:

Bolla Bendegúz (Rapid Wien)

Kata Mihály (MTK Budapest)

Kerkez Milos (Bournemouth)

Nagy Ádám (Spezia Calcio)

Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC)

Nego Loic (Le Havre AC)

Nikitscher Tamás (Kecskeméti TE)

Schäfer András (Union Berlin)

Támadók:

Ádám Martin (Asztérasz Tripolisz)

Csoboth Kevin (FC St. Gallen)

Gazdag Dániel (Philadelphia Union)

Horváth Krisztofer (Újpest FC)

Sallai Roland (Galatasaray)

Szoboszlai Dominik (FC Liverpool)

Varga Barnabás (Ferencvárosi TC)