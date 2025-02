„Modernkori rabszolgaság!” – Háromszor váltott csapatot 24 óra alatt a játékos

Mozgalmas néhány órán van túl Dennis Schröder, akit egy nap leforgása alatt háromszor cseréltek el.

Hivatalosan is lezárult a csereidőszak az észak-amerikai profi kosárlabdaligában. A legnagyobb üzlet kétség kívül Luka Doncic eltrade-elése volt, de azon kívül is akadtak érdekes tranzakciók.

Ilyen volt a 2023-ban a németekkel világbajnok Schröder esete is, akit előbb a Golden State Warriors a Miamin keresztül Utah-ba „küldött” a Jimmy Butler-csere keretein belül, majd a Jazz is túladott rajta és az irányító végül a Detroit Pistons-nál kötött ki.

Érdekesség, hogy a 31 éves kosaras még kedden az NBC Sports Bay Area-nak adott interjújában ‘modernkori rabszolgaságként’ jellemezte a ligát, mondván a játékosoknak semmi beleszólásuk nincs, mikor és hova cserélik őket.

Dennis Schröder a szezont még a Brooklyn Nets tagjaként kezdte, méghozzá nem is rosszul. 18.4 pontot és 6.6 asszisztot átlagolt 33.6 játékperc alatt, 45.2/38.7/88.9-es dobómutatóval.

Később a Warriors-nál nehezen illeszkedett be. 24 mérkőzésen mindössze 10.6 pontot and 4.4 gólpasszt hozott 26.2 perces meccsátlaggal, valamint dobószázaléka is romlott. Duplái 37.5, triplái pedig 32.2 %-ban estek be.

A Detroit 2021 óta a német hetedik csapata. Az előző szezon legrosszabb alakulata (14-68) idén bőven felülteljesít, hiszen cikkünk írásakor (25-26-os mérleggel) a Keleti Konferencia hetedik helyén áll.

Schröder első meccsét magyar idő szerint február nyolcadikán játszhatja Pistons-mezben, amikor a csapat a Philadelphia 76erst fogadja.

Az irányító értékes pontokat és asszisztokat szállíthat a padról beállva, ami segítségére lehet a Detroitnak abban, hogy a 2018/19-es szezon után ismét rájátszásba jusson.

Persze ezt csak akkor, ha meg is tartják a németek világbajnokát. A hírek szerint ez a franchise terve, de 2025-ben az NBA-ben semmi sem biztos.