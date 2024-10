NASCAR – Michael Jordan csapata pert indított a sorozat ellen

Két NASCAR csapat, köztük Michael Jordan társtulajdonában lévő 23XI Racing, szövetségi antitröszt pert indított a NASCAR és annak elnöke, Jim France ellen.

A kereset azt állítja, hogy a NASCAR jelenlegi charter rendszere korlátozza a versenyt, és igazságtalanul köti a csapatokat a sorozathoz, a versenypályákhoz és a beszállítókhoz.

A 23XI Racing és a Front Row Motorsports két évig folytatott tárgyalásokat a NASCAR-ral és a 15 másik charter-tulajdonos szervezettel. A csapatok azt állítják, hogy a NASCAR monopolisztikus módszerekkel működik, és „zaklatóként” viselkedik.

Michael Jordan kijelentette, hogy az aktuális NASCAR rendszer igazságtalan a csapatok, versenyzők, szponzorok és a rajongók számára is.

