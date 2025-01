Napoli: két kulcsjátékos is kidőlt a rangadó előtt

Antonio Conte megerősítette, hogy Khvicha Kvaratskhelia és Matteo Politano is hiányozni fog a Napoli szombati, Fiorentina elleni rangadójáról a Serie A-ban.

A Napoli vezetőedzője elmondta, hogy Kvaratskhelia továbbra sem épült fel teljesen abból a térdsérülésből, amely miatt a decemberi, Udinese elleni 3–1-es győzelmet is kihagyta. Ezúttal azonban az izomfáradtság az oka annak, hogy nem áll rendelkezésre.

Mivel Politano szintén sérülés miatt nem bevethető, a Napoli kénytelen lesz tartalékosabb támadósort pályára küldeni a Fiorentina elleni mérkőzésen.

