Nagyon különleges búcsúztatást terveznek Nadalnak a Davis-kupa döntőre

A Davis-kupa döntő igazgatója, Feliciano Lopez elárulta, hogy valami különlegeset terveznek Rafael Nadal karrierjének megünneplésére a búcsútornáján.

Nadal legendás pályafutása ebben a hónapban ér véget a Davis-kupa döntőn. A 38 éves teniszező eddig négyszer nyerte meg ezt a rangos csapatversenyt, és egy ötödik győzelem tökéletes lezárása lenne a karrierjének.

Egyelőre nem biztos, hogy Nadal egyaránt részt vesz-e majd egyesben és párosban is. A spanyol Davis-kupa kapitány, David Ferrer nemrégiben biztató híreket adott Nadal felkészüléséről, de hangsúlyozta, hogy napi szinten kap tájékoztatást a teniszező csapatától.

Remélhetőleg Nadal élvezni fogja és kiélvezheti az utolsó fellépését profi teniszezőként. Ugyanakkor talán érez majd némi nyomást, hogy jól teljesítsen, amely biztosítaná számára a felejthetetlen búcsút.

A Davis-kupa döntő szervezői is nyomás alatt vannak, hogy Nadal utolsó tornáját a lehető legkülönlegesebbé tegyék, elismerve a 14-szeres Roland Garros-bajnok státuszát, aki a sportág egyik legmeghatározóbb alakja.

Nadal általánosan a sport három legjobb játékosa közé tartozik, Novak Djokovic és Roger Federer mellett. Ez azt jelenti, hogy az utolsó megjelenésének legalább olyan emlékezetesnek kell lennie, mint Federer búcsúja volt.

A svájci legenda párost játszott a 2022-es Laver-kupán Nadal oldalán karrierje utolsó mérkőzésén. Évekig riválisként, de a pályán kívül közeli barátként megjelenni együtt egy méltó lezárása volt Federer pályafutásának.

Megható pillanatok követték a mérkőzést, amikor Federer könnyek között beszélt a közönséghez, és egy ikonikus kép is készült róla és Nadalról, ahogy kézen fogva ültek, amikor a visszavonulás valósága kezdett hatni rájuk.

„Ez természetesen bizalmas, de valami nagyon különlegeset tervezünk neki; meg kell ünnepelnünk a karrierjét és az örökségét. Sok mindent tervezünk, de egyelőre nem árulhatok el több részletet, viszont igyekszünk méltó módon tisztelegni az öröksége és hatalmas karrierje előtt.”

Tickets for Spain’s quarter-final tie vs the Netherlands at the Davis Cup Finals (including possibly Nadal’s last ever match) are on sale by resellers for up to €34,500 😳🎟️🇪🇸

🗣️ https://t.co/ptrsxCBFuV

📸 Manu Fernandez pic.twitter.com/31dLtEnqOP

— Olly 🎾🇬🇧 (@Olly_Tennis_) October 11, 2024