Nagy Zsolt: nem ajándékként kaptam a válogatott meccseket

A magyar válogatott és a Puskás Akadémia játékosa az MLSZ TV-nek nyilatkozott a két októberi NL-mérkőzés előtt.

„Joe” először a Fiorentina elleni Ekl-párharcra emlékezett vissza.

„Fel tudtuk venni a versenyt egy Serie A-s csapat ellen. Egyénileg úgy érzem, hogy jól ment azon a mérkőzésen, de azért a válogatott szint mindig más volt” – mondta Nagy.

Az NB I és válogatott között is van egy nagyobb ugrás, szerencsére ezt a 24 (azóta már 26 – a szerk.) meccset amit lejátszottam, nem ajándékként kaptam – tette hozzá.

A 31 éves labdarúgó elárulta, továbbra sem tett le arról, hogy magasabb szinten futballozzon.

„Van bennem egy kis motiváció mindig, hogy hátha, majd most megmutatom magam, és esetleg elvinne egy csapat, de ez majd a jövő zenéje. Volt már több olyan meccsem is, ahol esetleg azt mondták volna, hogy na most akkor Nagy Zsoltit elvisszük és próbálok ezen lenni minden héten, hogy bizonyítsak, nem csak egy meccsről van szó” – vélekedett Nagy.

Nagy Zsolt klubcsapatában és a válogatottban is remek formának örvend. Az interjú óta lejátszott két NL-mérkőzésen két gólpasszt is adott és a bosnyákok ellen ő harcolta ki Szoboszlai Dominik második gólja előtt a tizenegyest.

A magyar válogatott november 16-án Hollandiában lép pályára a Nemzetek Ligája A Ligájának 3. csoportjában. Marco Rossi gárdája egy esetleges győzelemmel akár még a továbbjutást is elcsípheti, a csoportkört pedig három nappal később hazai pályán Németország ellen fejezi be.

Az MLSZ TV Nagy Zsolttal készített teljes interjúját az alábbi videóra kattintva tekintheti meg.