Nagy csatában szerezte meg az ötödik helyet az Eb-n Svédország

A svéd válogatott lett az ötödik a magyar-osztrák-svájci közös rendezésű női kézilabda Európa-bajnokságon, amelynek pénteki bécsi helyosztóján 33-32-re nyert a holland csapat ellen.

Két éve ugyanez a két együttes meccselt az ötödik helyért, akkor is a skandinávok kerekedtek felül 37-32-re. Idén a párizsi olimpia előtt játszottak felkészülési mérkőzést, azt 30-29-re a hollandok nyerték. Ellenkező előjellel várhatták a kontinensviadal bécsi záróhétvégéjét elindító helyosztót: míg az olimpiai és világbajnoki negyedik svédek Montenegró 25-24-es legyőzésével harcolták ki Debrecenben annak lehetőségét, hogy pályára léphessenek az osztrák fővárosban, addig a hollandok két napja Bécsben a dánoktól elszenvedett 30-26-os vereséggel csúsztak le az elődöntőről.

A pénteki összecsapás kiegyenlítetten indult, 15 perc elteltével mindkét csapattól hat-hat találatot láthatott a Stadthalle 3132 fős közönsége. Noha a szünetig a narancsmezesek többször is kétgólos előnyre tettek szert, pihenőre döntetlennek vonulhattak el.

A záró negyedórához érkezve még mindig döntetlen volt az állás (26-26), ezt követően ismét Hollandia tett szert kétgólos előnyre, az utolsó öt percen belül érve viszont kétszer is a svédek vezettek egy-egy találattal. Sőt, az utolsó hatvan másodpercben a kétgólos előnyért is támadhattak, s bár ezzel nem tudtak élni, szűk sikerükhöz ez is elég volt. Így akárcsak két esztendeje, ezúttal is Svédország zárt az ötödik, míg Hollandia a hatodik helyen.

A Bajnokok Ligája-címvédő Győrt erősítő beálló, Linn Blohm ötször volt eredményes, svéd honfitársa, a Debrecenben kézilabdázó balátlövő, Kristin Thorleifsdóttir egy találattal vette ki a részét a sikerből. A Győr holland játékosai közül a mérkőzés legjobbjának választott Dione Housheer kilenc, Bo van Wetering három gólt dobott, a ferencvárosi Angela Malestein és a debreceni Tamara Haggerty ezúttal nem talált be.

A magyar válogatott 17.45-kor a címvédő és olimpiai bajnok, a tornán százszázalékos norvég csapattal csap össze a fináléért. Az elődöntőt az M4 Sport és a Nemzeti Sportrádió élőben közvetíti.