Nadal egy videóval jelezte, hogy intenzíven készül a visszatérésre

Rafael Nadal visszatért a teniszpályára, miközben az októberi szaúd-arábiai Six Kings Slams bemutatótornára készül.

A spanyolt legutóbb a 2024-es párizsi olimpián láthattuk versenyezni.

Visszatérésekor a salak királya csak árnyéka volt korábbi önmagának, hiszen az egész salakszezon során egyszer sem jutott el a negyeddöntőig sem. Ráadásul a 14-szeres Roland Garros-bajnok a nyitókörben búcsúzott Párizsból, miután Alexander Zveren győzte le őt három játszmában.

Nadal a tervek szerint legközelebb a szaúd-arábiai Six Kings Slams bemutató versenyen szerepel majd. Az október 16. és 19. között zajló eseményen Novak Djokovic, Carlos Alcaraz, Jannik Sinner, Daniil Medvedev és Holger Rune vesznek még részt.

A spanyol a közösségi médián keresztül jelezte a rajongóinak, hogy intenzíven készül a visszatérésére. A videón jól látható, ahogy a tenyereseket bombázza a túlsó térfélre a saját akadémiáján Manacorban.

💥 Rafa back at training!

👀 His next event will be the ‘Six Kings Slam’ exhibition in Saudi Arabia, which is in a few weeks time

📸 Rafael Nadal IG pic.twitter.com/VK8jVHdwiY

— Olly 🎾🇬🇧 (@Olly_Tennis_) October 1, 2024