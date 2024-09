Nadal döntött, indul-e a jövő heti berlini Laver-kupán

Rafael Nadal a közösségi médiában jelentette be, hogy visszalép a jövő hét pénteken (szeptember 20-án) kezdődő berlini Laver-kupától.

A 22-szeres Grand Slam-bajnok nyilatkozata: „Nagy csalódással kell közölnöm, hogy nem tudok részt venni a jövő heti berlini Laver-kupán.”

„Ez egy csapatverseny, és ahhoz, hogy igazán támogatni tudjam az európai csapatot, azt kell tennem, ami a legjobb nekik. Ebben a pillanatban vannak más játékosok, akik segíthetnek a csapatnak a győzelem megszerzésében” – folytatta.

„Nagyon sok nagyszerű, érzelmes emlékem van a Laver-kupán való játékról, és már nagyon vártam, hogy együtt lehessek a csapattársaimmal és Björnnel az utolsó évében, amikor ő a kapitány. Sok sikert kívánok az európai csapatnak, és a távolból szurkolok majd nekik” – zárta gondolatait Nadal.

A Laver-kupa közösségi oldalán jelezte, hogy hamarosan bejelentik, hogy ki lesz a legendás spanyol játékos helyettese az európai csapatban.

A statement from @RafaelNadal regarding Laver Cup Berlin 2024: “I’m really disappointed to share that I won’t be able to compete at the Laver Cup in Berlin next week.

This is a team competition and to really support Team Europe, I need to do what’s best for them and at this… pic.twitter.com/Y9i0T61kbA

— Laver Cup (@LaverCup) September 12, 2024