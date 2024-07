Nadal szetthátrányból fordított, így két év után újra döntős

A 22-szeres Grand Slam-bajnok Rafael Nadal legyőzte a horvát Duje Adjukovicot a svédországi Bastadban zajló, 579 ezer euró (229 millió forint) összdíjazású salakpályás férfi tenisztorna elődöntőjében, így két év után ismét finálét vívhat egy versenyen.

A 38 éves spanyol sztár – aki sérülései miatt jelenleg csak 261. a világranglistán – a 2022-es Roland Garros óta először jutott döntőbe 130. helyezett riválisának 2 óra 14 perces legyőzésével.

An 131st ATP final 🤯@RafaelNadal completes another comeback this week defeating Ajdukovic 4-6 6-3 6-4 to make the Bastad final!#NordeaOpen pic.twitter.com/oPDGnEl5Pd

— Tennis TV (@TennisTV) July 20, 2024