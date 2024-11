Nadal átadta a stafétát Alcaraznak: Sok mindent elértünk, most rajtad a sor, hogy folytasd

„Olyan sok csodálatos dolgot értünk el együtt, most rajtad a sor, hogy tovább vidd őket" - a pálya közepén állva, csapattársaira pillantva Rafael Nadal a legőszintébb szavakat intézte a feltörekvő tehetségek új generációjához a búcsúünnepségén.

Különösen egy valaki, Carlos Alcaraz az, aki Nadal örökségének fenntartására és továbbvitelére készül.

A mindössze 21 éves Alcaraz máris számos rekordot állított be, amelyeket gyermekkori hőse, Nadal ért fel fiatalon. Már volt világelső, négy Grand Slam-címet nyert, és egy olimpiai ezüstéremmel is büszkélkedhet.

„Nekünk, fiatal játékosoknak, akiknek még sok év áll előttünk, szerencsénk volt szemtanúi lenni Rafa, Federer és Djokovic korszakának – még ha [Novak] még mindig játszik is… annak a három gladiátornak a csatáját láttuk, akik nem ebből a világból valók” – mondta Alcaraz.

„De ugyanakkor azt is el kell mondanom, hogy [Rafa] sokakban reményt hagyott arra, hogy lássák, mi következik. Valahol, ha mi, akik itt vagyunk, a fiatal játékosok, akik őt követjük, nem érjük el azt a szintet, a teniszvilág számára ez csalódásként vagy frusztrációként jelenhet meg.”

Alcaraz mindig is kerülte az összehasonlításokat, de a média és a teniszrajongók elkerülhetetlenül párhuzamot vontak közte és Nadal között.

„Próbálom nem így nézni, egyszerűen mindent beleadok minden nap” – mondta. „Ahogy Rafa is mondta, ő úgy fejezi be karrierjét, hogy boldog és elégedett, mert tudja, hogy mindent beleadott a kezdetektől az utolsó napig, és én is erre fogok törekedni. Megpróbálom a legjobbat nyújtani, hogy a lehető legjobb ember és játékos legyek minden egyes nap, minden tornán, minden évben.”

Alcaraz ott lehetett, hogy lássa Nadal utolsó szakaszát az ATP Touron. Még ha nem is olyan hosszú ideig, mint szerette volna.

A 2021-es Australian Openen először gyakorolt együtt honfitársával. Majd néhány hónappal később, 18. születésnapján játszotta első mérkőzését Nadal ellen a Mutua Madrid Openen.

Kettejük mérlege összesen három mérkőzést foglal magában, mindegyik ATP Masters 1000-es tornán zajlott; Madridban (2021, 2022) és Indian Wellsben (2022).

Talán azonban a legkülönlegesebb közös emlékük az lesz, amikor ugyanazon az oldalon álltak. Amikor Spanyolországot képviselték párosban a 2024-es párizsi olimpián.

„Szerencsés vagyok, hogy közel lehettem hozzá, hogy párosban játszhattam vele, hogy gyakorolhattam vele, hogy Davis-kupa csapatban oszthattam meg vele a pályát, és egyes tornákon is osztozhattunk az öltözőn – bár nem annyit, mint szerettem volna – bárcsak korábban értem volna fel a Tourra” – mondta Alcaraz.

Don’t Meet Your Heroes, Win With Them (Paris 2024 Olympics) pic.twitter.com/xaf1bvucLd — Bastien Fachan (@BastienFachan) November 19, 2024

De a sors nem hajlik az egyéni vágyak előtt, és ez így történt, hogy 2024. november 19-én is. Nadal végleg letette a koronát, és Alcaraz vette át a stafétabotot – nem kis elvárásokkal.

„Majd meglátjuk a karrierem végén, de ha csak a felét elérném annak, amit ő tett, már nagyon boldog lennék” – mondta Alcaraz. „Megpróbálom szórakoztatni az embereket, és jó örökséget hagyni magam után minden egyes nap. Nagyon nehéz lesz követni azt, amit ezek az óriások elértek.”